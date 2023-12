Beispielsweise sind die Archäologen bei Grabungen an der Reichsburg Kyffhausen auf eine 1.000 Jahre alte Burgkapelle gestoßen. Darauf sind sie besonders stolz, wie Sven Ostritz erklärt.

Lagen die meisten Grabungsfelder in Thüringen in den letzten Jahrzehnten an den großen Autobahnprojekten, hat sich das nun verschoben hin zu den Landstraßen und dem Verlauf der Stromtrassen Südlink und Südostlink.