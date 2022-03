Die ARD will in Thüringen einen neuen Krimi etablieren. Die Pläne dafür hat jetzt die Produktionsfirma Polyphon vorgestellt. Im Frühling soll rund um Eisenach, am Rennsteig und in Erfurt gedreht werden. Auch die Wartburg werde eine große Rolle spielen, heißt es. Gedreht wird vom 20. April bis 20. Mai.