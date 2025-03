Auffallend ist, dass in Thüringen in den vergangenen zehn Jahren die Zahl der Frauen, die mit über 67 noch weiter in ihrem Medizinberuf arbeiten, stetig gestiegen ist. Arbeiteten Ende 2015 noch 91 Frauen weiter in ihrem Beruf, waren es zehn Jahre später bereits 130 Frauen. Bei den Männern blieb über mehrere Jahre die Zahl der älteren Ärzte mit fast 150 stabil und stieg erst im Vorjahr wieder um 13 weitere Mediziner an.

Während die meisten älteren Ärzte weiter in Vollzeit arbeiten, wuchs die Zahl der in Teilzeit arbeitenden ambulanten Mediziner über die Jahre von 68 (2015) auf 115 (2024) Ärzte deutlich an. In diesen Werten können allerdings Personen mehrfach erfasst sein, wenn sie mehrere anteilige Zulassungen haben. Zum Vergleich: In Vollzeit waren im Vorjahr 186 Mediziner in Thüringen tätig.