Laut Landesverwaltungsamt bleiben nicht alle approbierten Studienabgänger auch in Thüringen. Als Abgänger eines medizinischen Studiengangs an einer Thüringer Hochschule werde etwa auch approbiert, wer sich im Freistaat danach als Facharzt ausbilden lasse und anschließend in ein anderes Bundesland umziehe.