Die Not bei der Facharztsuche ist so groß, dass manche gesetzlich Versicherte auch extra Geld investieren: In Erfurt beispielsweise berichten Patienten von einer Privatpraxis am Anger. Gegen Zahlung von 50 Euro in bar soll diese einen Termin zur Hautkrebsvorsorge innerhalb weniger Tage ermöglichen. Die Praxis wollte sich auf MDR-Anfrage nicht äußern.