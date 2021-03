Thüringer, die in dieser Woche einen Impftermin haben, müssten sich vorerst gedulden. Sie würden im Laufe des Tages von der KV kontaktiert, so Mertz. Dabei werde ihnen mitgeteilt, dass sie erst nach der Sitzung der Impfkommission am Donnerstag über das weitere Vorgehen informiert werden können. Derzeit könne noch keine Aussage getroffen werden, so Mertz.