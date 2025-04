Was steckt genau hinter "sichere Herkunftsstaaten"? Als sicherer Herkunftsstaaten werden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Länder definiert, in denen Deutschland generell von keiner Verfolgung für die Asylbewerber ausgeht. "Es gilt die sogenannte Regelvermutung, dass keine Verfolgungsgefahr vorliegt", schreibt das BAMF auf seiner Seite.



Wie andere Asylbewerber unterlaufen auch die Menschen aus diesen Ländern ein Verfahren in Thüringen - allerdings werden ihre Anträge erst einmal als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt. Nur wenn es Tatsachen oder Beweismittel für eine Verfolgung im Heimatstaat gibt, so schreibt es die Migrationsbeauftragte des Freistaates auf ihrer Seite, kann Asyl gewährt werden.