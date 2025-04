Die kommunalen Spitzenverbände in Thüringen begrüßten hingegen den Erlass des Ministeriums. Der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania, sagte MDR THÜRINGEN, diese Forderungen gebe es seit langem. Auch wenn es hier und da freie Betten gebe, seien die Städte und Landkreise am Rand der Belastungsgrenze. In größeren Städten sei die Situation dramatischer als in ländlichen Gebieten. Die meisten Wohnungsgesellschaften hätten dort keine Kapazitäten mehr. Zudem gehe es neben der Unterbringung auch um Betreuungsmöglichkeiten in Kindergärten, um Schulplätze und andere Bereiche.