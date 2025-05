Nach Einschätzung von Thüringer Verwaltungsrichtern steht die Bearbeitung von Asylverfahren im Land vor einem personellen Kollaps. Wie der Verein der Thüringer Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen am Donnerstag mitteilte, hat sich die Zahl vor allem eingegangener asylrechtlicher Verfahren an den Verwaltungsgerichten in den ersten vier Monaten dieses Jahres drastisch erhöht. Demnach verdreifachte sich am Verwaltungsgericht Weimar die Zahl der eingegangenen Verfahren im Vergleich zum ersten Vierteljahr 2024.