Kernenergie Suche nach Atommüll-Endlager: Thüringer Landräte fordern mehr Transparenz

Hauptinhalt

Bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager wünschen sich Thüringer Landräte mehr Transparenz. Bisher sei zu wenig über einen möglichen Standort in Thüringen diskutiert worden, hieß es bei einer Runde am Samstag in Jena. In Thüringen kommen wegen ihrer Beschaffenheit zwei Gebiete in Frage.