Atommüll Bundesbehörde will in Thüringen Daten für Endlagersuche sammeln

Hauptinhalt

Im Jahr 2031 will der Bund den Standort für das geplante Atommüll-Endlager gefunden haben. Das soll hochradioaktiven Abfall aus Kernkraftwerken für eine Million Jahre sicher aufnehmen - also so, dass keine Strahlung an die Erdoberfläche gelangt. Die Suche dafür ist aufwändig. Auch in Thüringen sind Flächen als mögliche Standorte ausgewählt worden. Nun sollen in einigen Thüringer Gebieten Daten erhoben werden, die bei der Entwicklung einer Methodik für die genauere Standortsuche helfen sollen.