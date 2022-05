Der Naturschutzbund Nabu beschreibt das Auerhuhn folgendermaßen: "Dem scheuen Auerhuhn begegnet man nur äußerst selten in der Natur. Zum einen ist es gegenüber dem Menschen sehr störungsempfindlich, zum anderen ist seine Population in den vergangenen Jahrhunderten extrem geschrumpft und nun in Deutschland vom Aussterben bedroht.



Das Auerhuhn ist der größte europäische Hühnervogel. Das Weibchen ist in etwa ein Drittel kleiner als das Männchen. Das Männchen ist überwiegend dunkel und hat teilweise einen bläulichen Schimmer und einen dunkelbraunen Mantel und Rücken. Die Schwanzfedern sind schwarz bis braun mit unregelmäßigen weißen Flecken. Das Weibchen ist dunkelbraun und rotbraun gebändert. Die Unterseite ist etwas heller, und an der Brust ist das Gefieder rotbraun.



Das Auerhuhn ist in Deutschland durch intensive Forstwirtschaft oder Störung im Winter durch Skitourismus vom Aussterben bedroht. Es ernährt sich in erster Linie von pflanzlicher Nahrung wie Beeren, Blüten oder Knospen, im Winter von Kiefern- und Fichtennadeln. Teilweise stehen aber auch Ameisen und Käfer auf dem Speiseplan."