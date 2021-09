Einen Tag nach der Ankündigung von Corona-Auffrischungsimpfungen in Thüringen sind die ersten Termine dafür vergeben. Rund 1000 Menschen hätten bereits über das Internet einen Termin in einer Impfstelle vereinbart, teilte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung am Mittwoch auf Anfrage mit.

Seit Dienstag sind Auffrischungsimpfungen für jene Menschen möglich, deren Impfschutz sechs Monate nach der zweiten Impfung allmählich nachlässt. Das Angebot zur Auffrischung des Impfschutzes richtet sich zunächst insbesondere an Menschen über 80 Jahre, an Menschen mit geschwächtem Immunsystem und an das Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen.