Die Thüringer Landesregierung hat am Dienstag das von Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) vorgeschlagene Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Afghanistan beschlossen. Das Programm soll es in Thüringen lebenden Afghanen ermöglichen, ihre Angehörigen nachzuholen. Es gilt für Menschen, die wegen der Machtübernahme durch die islamistischen Taliban in Afghanistan vom Tod bedroht sind. Laut Migrationsministerium soll das Programm bis Ende 2022 laufen. Das Ministerium rechnet damit, dass darüber pro Jahr rund 100 Menschen nach Thüringen kommen. Ob das Programm umgesetzt wird, hängt von der Zustimmung des Bundesinnenministeriums ab. Dies ist bislang noch nicht erfolgt.

Migrationsminister Adams erklärte am Dienstag, "jede einzelne Person, die wir dadurch schaffen, aus Afghanistan herauszuholen, ist die Mühe wert". Das geplante Programm sei bewusst so ähnlich gestrickt wie ein Aufnahmeprogramm, das es schon einmal für syrische Flüchtlinge gab. In dem Programm heißt es, die Landesregierung halte es aus humanitären Gründen für geboten, afghanischen Staatsbürgern, die vom Krieg in ihrem Heimatland betroffen sind, den Weg zu einer Aufenthaltserlaubnis zu ermöglichen. Sie soll nach der geplanten Anordnung zunächst für zwei Jahre erteilt werden. Mit ihr könnten die Eingereisten in Deutschland auch eine Arbeitsstelle annehmen. Die Bundeswehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom 16. bis 27. August rund 5.300 Menschen aus Afghanistan ausgeflogen. Bildrechte: dpa

Thüringer Programm legt Bedingungen fest

Laut Programm müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt werden. So müssen in Thüringen lebende Afghanen, die Angehörige nachholen wollen, einen Aufenthaltstitel haben und schon mindestens ein Jahr in Deutschland leben. Außerdem müssen sie ihren Hauptwohnsitz seit mindestens sechs Monaten in Thüringen haben und "bereit und in der Lage sein, den Lebensunterhalt ihrer Verwandten während des Aufenthalts in Deutschland zu sichern".