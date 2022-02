Taiba Ramoz hatte sich in ihrem Beruf für Chancengleichheit für Frauen und Mädchen eingesetzt. "Meine Familie hat mich dabei immer unterstützt", erzählt die junge Frau heute im Büro des Flüchtlingsrats in Erfurt. Als die islamistischen Taliban im vergangenen August Kabul einnahmen, musste Taiba Ramoz fliehen - wie so viele Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte in Afghanistan eingesetzt hatten.