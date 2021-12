Die Elektrifizierung der Strecke kommt also, ist beschlossen und soll laut Bedarfsplan bis 2028 umgesetzt sein. Doch der Streit, ob im Zuge dieses Umbaus auch die eingleisigen Abschnitte ausgebaut werden, zieht sich seit Monaten. Dabei geht es wie so oft ums Geld: Also wer das bezahlen soll. Der Freistaat Thüringen sieht den Bund in der Pflicht, doch der will nicht. Begründung: Den hohen Investitionskosten von mindestens 130 Millionen Euro stehe nicht genügend Nutzen gegenüber.