In der kommenden Woche sollen die Impfkapazitäten in Thüringen aufgestockt werden. Das teilten das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) MDR THÜRINGEN mit. Ein KV-Sprecher sagte, in den Impfstellen solle es dann insgesamt 50 sogenannte Impfstrecken geben. Das bedeutet, dass mehrere Menschen gleichzeitig geimpft werden können. Mit 50 solcher Impfstrecken sei ungefähr das Niveau vom zweiten Quartal des Jahres wieder erreicht, als die Impfzentren geöffnet waren.