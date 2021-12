Energiewende Siegesmund setzt bei Windkraft auf Kommunen

So bleibt Frank Hummel nur der Blick auf das kleine, hölzerne Windrad auf seinem Schreibtisch bei der Frage, wie es der Windkraft in Thüringen denn so geht. "Nicht sehr gut, wir haben, wenn man sich die Ausbau-Ziele anschaut, in Thüringen in den letzten Jahren ganz wenig Anlagen gebaut. Das sind zwischen neun und 15 Anlagen pro Jahr. Bauen müssten wir tatsächlich in der Größenordnung 30, 40, 50 Anlagen pro Jahr, um überhaupt auf die Klimaziele im Jahr 2040 zu kommen."