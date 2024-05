Ludwig Saitz hat einen Plan. Ende März steht der 18-jährige Erfurter vor dem großen Wohnhaus eines Landwirtschaftsbetriebs in der Magdeburger Börde in Sachsen-Anhalt und klingelt. "Ludwig, grüß dich mein Lieber", empfängt ihn Carl-Albrecht Bartmer. "Jetzt willst du also ernst machen?"

Ludwig will. Gerade macht er sein Abitur und ist an diesem Sonntag zu Bartmer gereist, um seinen Ausbildungsvertrag zu unterschreiben. "Von Kindesbeinen an wollte ich immer Landwirt werden", sagt Ludwig. Ein Jahr lang wird er ab Juli auf dem Betrieb wohnen und lernen. Im Jahr darauf folgt Teil zwei - dann wird Ludwig nach Norddeutschland gehen und für weitere zwölf Monate in einem großen Milchviehbetrieb mitarbeiten.

Die Technik ist super. Ludwig Saitz Abiturient