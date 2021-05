In Thüringen suchen bisher deutlich weniger Jugendliche einen Ausbildungsplatz als in den Vorjahren. Wie ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit mitteilte, haben sich bei den Thüringer Agenturen bis zum April rund 6.300 Bewerber gemeldet. In den vergangenen fünf Ausbildungsjahren waren es durchschnittlich mehr als 8.000 Bewerber.