Die neue Form der Pflegeausbildung zeigt in Thüringen erste Erfolge. Nach Zahlen des Sozialministeriums gab es im vergangenen Jahr knapp 23 Prozent mehr Azubis im Pflegebereich als in den Jahren zuvor. Mit diesem Plus liegt Thüringen auf Platz drei im Bundesvergleich.

Der neue Beruf wird seit dem 1. September 2020 ausgebildet. Dabei werden die bislang getrennten Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einer Pflegeausbildung zusammengefasst. Mit dem neuen Berufsabschluss "Pflegefachfrau" oder "Pflegefachmann" können sie in allen Pflegebereichen arbeiten. Der Landesverband der Ersatzkassen (VDEK) rechnet mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres am Mittwoch mit rund 2.000 weiteren Auszubildenden in den Thüringer Einrichtungen.