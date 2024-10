"In der ersten Phase absolvieren Ukrainer einen Integrationskurs, um die Sprache zu lernen. Im zweiten Schritt versuchen wir sie in Arbeit zu bringen. Parallel dazu laufen die Anerkennungsverfahren für die Bildungsabschlüsse. Solange die Abschlüsse nicht anerkannt sind, dürfen die Menschen nur in Helferfunktionen arbeiten und nicht in ihrem eigentlichen Job", erklärt Behrens.