Ebenfalls eine Neuausrichtung braucht es in Thüringen bei der zentralen Erstaufnahme von Flüchtlingen. Bislang erfolgt die in Suhl auf dem Friedberg. Die Einrichtung – in der in Spitzenzeiten mehr als 1.200 Menschen lebten und die im Moment mit 460 Asylsuchenden belegt ist – soll im November 2026 geschlossen werden. So hat es unter Rot-Rot-Grün der Innenminister Georg Maier, damals zuständig für die Migration, angekündigt. Beate Meißner hält an diesem Plan fest: "Dabei bleibt es. Wir werden den Mietvertrag zum November dieses Jahres kündigen und damit die Einrichtung zum November nächsten Jahres leerziehen."