Ein 20-Jähriger aus Thüringen ist in Österreich mit seinem Auto 100 Meter über einen steilen Abhang gestürzt. Das Auto, in dem auch ein ebenfalls 20-jähriger Freund saß, kam an einem Wohnhaus zum Stehen, wie die Polizei in Vorarlberg am Sonntag berichtete. Die beiden Männer seien geborgen worden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.