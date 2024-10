Ein Zentimeter in zwei Jahren: So viel in etwa wächst die afrikanische Schildkrötenpflanze. Was in der Pflanzenwelt rekordverdächtig lahm klingt, scheint in der Welt der Blechkarossen bemerkenswert schnell: Im Schnitt wurden in den vergangenen Jahren Neuwagen in Deutschland einen satten Zentimeter breiter. Und wer nach Feierabend im eigenen Viertel keinen Parkplatz mehr findet oder auf dem Fahrrad mit einem SUV konkurriert, der weiß, was das genau bedeutet: es ist voll.