Doch nicht alle Firmen können das - vor allem, wenn sie nur an große Autohersteller liefern: "Es gibt Einzelfälle, die uns rückmelden, dass die Hersteller sagen: Du lieferst, du hast Verpflichtungen. Ansonsten weißt du, was passiert", sagt Rico Chmelik. Der Entzug von großen Aufträgen schwingt hier mit, ohne direkt benannt zu sein. Und so nehmen manche Firmen auch Verluste für manche Projekte in Kauf, um als Partner im Spiel zu bleiben.