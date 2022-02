Wirtschaft Thüringer Autobranche kämpft weiter mit Engpässen

Die Nachrichten sind gar nicht schlecht. Am Mittwoch gab der Verband der Automobilindustrie bekannt, dass er in diesem Jahr mit 2,8 Millionen verkauften Neuwagen in Deutschland rechnet. Das wären immerhin deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Damals ereilte die Chipkrise die Branche, Auslieferungen verzögerten sich deshalb. Bei Opel standen gar von Oktober bis Jahresende in Eisenach die Bänder ganz still. Seit 6. Januar läuft die Produktion nun wieder - nach Angaben eines Firmensprechers auf MDR-Thüringen-Nachfrage auch weiterhin wie geplant.