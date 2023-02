Nach zwei Corona-Jahren rollt der Verkehr auf den rund 500 Kilometern Autobahnen in Thüringen wieder unvermindert. Allein am Erfurter Kreuz bedeutet das: rund 30.000 Fahrzeuge pro Tag, mehr als jedes dritte davon ein Lastwagen oder Schwerlast-Transport.

Bundesweit ist das ein Spitzenwert. Und Entspannung ist nicht in Sicht. "Es gibt keine Prognosen, die für die nächsten zehn, 20 oder 30 Jahre einen Rückgang des Güterverkehrsaufkommens vorhersagen", sagt Danko Knothe, Leiter der Erfurter Außenstelle der Bundes-Autobahn GmbH. Im Gegenteil: "Alle Prognosen, die wir kennen, gehen von einer Erhöhung des Güterverkehrsanteil aus - besonders auf den Transitstrecken". Also gerade auch auf den Autobahnen 4 und 9.

Dort liegt dann auch der Schwerpunkt der Bautätigkeit: Fünf der acht Großbaustellen in diesem Jahr liegen auf den beiden Autobahnen. So wird auf der A4 die Fahrbahn jeweils zwischen den Anschlussstellen Gotha und Neudietendorf, Rüdersdorf und Gera-Leumnitz sowie zwischen Ronneburg und Schmölln erneuert - jeweils in Fahrtrichtung Dresden. Und die A9 soll zwischen Eisenberg und dem Hermsdorfer Kreuz und zwischen Hermsdorf-Süd und Lederhose eine neue Fahrbahndecke spendiert bekommen - und das in beiden Richtungen. Mit dem Frühling beginne die neue Bausaison, hieß es am Donnerstag.