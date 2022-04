Auf mehreren Thüringer Autobahnen gibt es in den kommenden Tagen Sperrungen aufgrund von Sanierungs- und Bauarbeiten. So wird die Anschlussstelle Suhl/Zella-Mehlis auf der A71 in Richtung Sangerhausen ab Mittwoch voll gesperrt. Wie das Landratsamt Schmalkalden-Meiningen mitteilte, wird die Asphaltdecke in den kommenden drei Wochen erneuert. Die Ein- und Ausfahrt soll bis zum 10. Mai gesperrt bleiben. Eine Umleitung ist ausgeschildert.