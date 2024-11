Die 820 Autobahnbrücken in Thüringen sind laut Seeliger in einem guten Zustand, da sie im Vergleich zu jenen in anderen Bundesländern noch relativ neu sind. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsmaßnahmen sollen dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Sanierungsarbeiten betreffen in der Regel lediglich Verschleißteile wie Fahrbahndecken und -übergänge oder Sicherheitsausstattungen.