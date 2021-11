Die Thüringer Arbeiterwohlfahrt-Tochter AJS will vom ehemaligen Manager Michael Hack fast eine Million Euro Schadensersatz. Die Awo bestätigte einen entsprechenden Bericht der Thüringer Allgemeinen. Demnach liegt die Klage beim Landgericht Erfurt.

Die AJS fordert rund 967.000 Euro plus Zinsen. Damit sollen unter anderem Schäden ausgeglichen werden, die durch Alleingänge Hacks entstanden seien. In einem Revisionsbericht der AJS von Ende 2020 wird ihm unter anderem vorgeworfen, Dienstwagen und Kreditkarte des Unternehmens privat genutzt und Personen aus seinem Umfeld begünstigt zu haben. Außerdem soll er unberechtigt eine Altersteilzeit-Regelung für sich in Anspruch genommen haben.