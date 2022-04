Einsparungen Awo kritisiert Kürzungen bei Jugendclubs und Sozialarbeitern in Thüringen

Die Arbeiterwohlfahrt in Thüringen kritisiert Kürzungen in der Jugendförderung. Das Land plane Einsparungen vor allem in der Jugend- und Sozialarbeit. Das sei insbesondere nach der Corona-Pandemie ein großer Fehler, sagt die Awo.