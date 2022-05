Und der Bundesverband drängte auf Konsequenzen im Verband. Griese und mehrere weitere Vorstandsmitglieder traten im Laufe der folgenden Wochen zurück. Im Juli 2020 wählte ein Landesausschuss der Awo einen geschäftsführenden Vorstand unter Petra Rottschalk. Die neue Führung sorgte umgehend für die Entlassung von Hack, der laut Prüfbericht des Bundesverbandes ein Jahresgehalt von rund 300.000 Euro bezogen hatte. Ob dieses Gehalt selbst ausschlaggebend für die Kündigung war, ist dem Geschassten laut Auskunft seines Anwalts Carsten Sewtz bis heute unklar. Man warte immer noch auf eine schriftliche Begründung der Kündigung, so Sewtz.

Kündigungsgründe unklar

Dass er und sein Mandant diese jemals bekommen werden, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Die Klage Hacks gegen seine Entlassung landete erst beim falschen Gericht und dann beim falschen Adressaten. Das Arbeitsgericht Erfurt erklärte sich für nicht zuständig. Im Fall Hacks sei das GmbH-Recht anzuwenden, und demnach sei ein Geschäftsführer kein Angestellter, sondern ein Organ der Gesellschaft, beschied das Arbeitsgericht und reichte die Klage an das Landgericht Erfurt weiter. Ex-AJS-Chef Michael Hack (re.) und sein Anwalt Carsten Sewtz im Oberlandesgericht Jena Bildrechte: MDR/Alexander Reißland

Dieses wies Hacks Klage mit der Begründung ab, er habe mit der Geschäftsführung der AJS das falsche Organ verklagt. Er hätte stattdessen den Aufsichtsrat des Unternehmens verklagen müssen. Die von Hack dann angerufene nächsthöhere Instanz, das Oberlandesgericht Jena, will ihr Urteil am kommenden Montag verkünden. In einer mündlichen Verhandlung vor einigen Wochen hatten die Richter aber schon angedeutet, wohl der Auffassung des Landgerichts folgen zu wollen.

Zurück zur Awo-Landeskonferenz in der Arena Erfurt. Hier wird Rechtsanwalt Christian Stückrad - er ist als Gast dabei - von einem Delegierten um Details des Revisionsberichts gebeten, den er im Auftrag des AJS-Aufsichtsrates zum Geschäftsgebaren der alten Geschäftsführung um Hack erstellt hat. Die Prüfergebnisse, so referiert der Anwalt, hätten zur Entlassung von Michael Hack und zur Auflösung des Vertrags von Co-Geschäftsführer Achim Ries geführt. Die Kündigung von Hack sei unter anderem wegen Kompetenzverstößen und Managementfehlern erfolgt.

Mehr Gehalt, obwohl weniger angebracht gewesen wäre

Ausführlich geht Stückrad auf eine Episode ein, die als Beispiel für eine dem AJS-Chef Hack von Kritikern vorgeworfene Selbstbedienungsmentalität gelten kann. Am 27. Juli 2018 habe die damalige AJS-Geschäftsführung die Gesellschafter des Unternehmens um eine Anpassung ihrer Vergütung gebeten. Gesellschafter der AJS damals wie heute: der Awo-Landesverband als Mehrheitseigentümer und der Awo-Kreisverband Erfurt. Passiert sei in Sachen Vergütung zunächst nichts, so Stückrad.

Am 25. November 2018 trat der Governance Kodex der Awo in Kraft, der bundesweit in dem Wohlfahrtsverband gilt und definiert, welche Gehaltshöhen für Führungskräfte als angemessen angesehen werden. Die damaligen Gehälter von Hack und Ries hätten die im Kodex formulierten Obergrenzen deutlich überschritten, so Anwalt Stückrad. "Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die Gesellschafter Gedanken machen müssen, die Gehälter auf ein Niveau zurückzuführen, dass mit dem Kodex in Übereinstimmung ist."

Doch das Gegenteil passierte: Am 23. Januar 2019 habe eine Gesellschafterversammlung der AJS stattgefunden. Dort hätten die beiden Gesellschafter - vertreten durch Awo-Landeschef Werner Griese und die Vorsitzende des Erfurter Awo-Kreisverbandes Elvira Diebold - einer Gehaltserhöhung für Hack und Ries von jeweils 20.000 Euro pro Jahr zugestimmt - im Fall des Landesverbandes vorbehaltlich einer Zustimmung von dessen Vorstand.

Der versammelte sich dann einige Tage später, am 4. Februar. Teilnehmer der Sitzung: Griese, Diebold - sie war damals auch Mitglied des Awo-Landesvorstandes - sowie die Vorstandsmitglieder Katrin Matzky und Steffen Kania. Matzky und Kania hätten, so Anwalt Stückrad, zu verstehen gegeben, dass sie sich wegen der kurzfristig einberufenen Sitzung überrumpelt fühlten und sich deshalb bei der geplanten Abstimmung über die Gehaltserhöhungen enthalten würden. Das Ergebnis der Abstimmung: zwei Ja-Stimmen (Griese und Diebold), zwei Enthaltungen. Damit war die Gehaltserhöhung auch vom Awo-Landesvorstand bestätigt worden.

Ermittlungen gegen Hack, Griese und Diebold

Wegen dieser Vorgänge ermittelt die Staatsanwaltschaft Mühlhausen gegen Griese, Diebold und den früheren AJS-Chef Hack wegen des Verdachts der Untreue. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch eine Strafanzeige. Von wem die gestellt wurde, weiß nur die Staatsanwaltschaft, die bislang auf Anfragen von MDR THÜRINGEN keine Angaben dazu gemacht hat.

Ein Hinweis von Anwalt Stückrad bei der Landeskonferenz in Erfurt hat dann auch konkrete Folgen. Würde der alte Vorstand unter dem damaligen Awo-Landeschef Griese nun durch die Landeskonferenz entlastet, wären mögliche Schadenersatzforderungen gegen Beteiligte der Vorgänge damals nicht mehr möglich. Und so verweigert die Landeskonferenz denn auch gegen Ende der Tagung neun der elf Mitglieder des bis Mitte 2020 verantwortlichen Landesvorstandes die Entlastung. Die bekommen nur die damalige Beisitzerin Lore Mikolajczyk und die frisch gekürte Emma-Sachse-Preisträgerin Claudia Zanker.

Gewerkschaftsprotest vor dem Tagungsgebäude

Empfangen worden waren die Delegierten der Landeskonferenz am Morgen vor dem Tagungsgebäude von einer Abordnung der Gewerkschaft ver.di. Die protestierte gegen das Gebaren des Arbeitgeberverbandes der Awo Thüringen in den laufenden Tarifverhandlungen.

Nur die Hälfte der von der Arbeitnehmerseite formulierten Punkte seien überhaupt verhandelt worden, und nach sieben Tagen habe die Arbeitgeberseite die Verhandlungen für beendet erklärt, kritisiert Gewerkschaftssekretärin Teresa Gärtner. Das sei kein Ausdruck von Wertschätzung. Später auf der Landeskonferenz verteidigt Landeschefin Rottschalk das Verhalten des Arbeitgeberverbandes: Man habe ein Angebot vorgelegt, das in der Sozialwirtschaft seinesgleichen suche. Vertreter von verd.di und der Awo-Belegschaft im Gespräch mit Delegierten der Landeskonferenz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Immerhin: Dass die Awo nun mit der DGB-Gewerkschaft ver.di Tarifgespräche für die rund 10.000 Beschäftigten der Awo Thüringen und ihrer Tochterunternehmen führt, ist auch ein Teil des Reformprozesses im Wohlfahrtsverband. Denn unter Hack und Griese waren Tarifverträge mit der Klein-Gewerkschaft DHV vereinbart worden - mit dem Ergebnis, dass Awo-Beschäftigte teilweise deutlich schlechter bezahlt wurden, als Beschäftigte anderer Träger im Sozialbereich.

Kritik an Möller

Die Tarifverhandlungen mit ver.di sorgten denn auch für einen kurzen Moment emotionaler Aufwallung auf der ansonsten eher geschäftsmäßig sachlichen Landeskonferenz - ausgelöst durch einen Antrag von Rüdiger Schaller aus dem Awo-Kreisverband Gotha. Der forderte die Abberufung des SPD-Landtagsabgeordneten Denny Möller - einem der schärfsten Kritiker des "Systems Hack" - als Aufsichtsrat der AJS. Denn dieser habe sich in den vergangenen Tagen öffentlich kritisch über die Arbeitgeberseite bei den Tarifverhandlungen geäußert - in seiner Eigenschaft als Bezirksvorstand von ver.di Thüringen.

Solche Äußerungen stellten, so Schaller, einen Interessenkonflikt zwischen Möllers Ämtern bei der AJS und ver.di dar. Nach Applaus aus mehreren Kreisverbänden für den Antrag und heftiger Gegenrede eines anderen Delegierten beschied Tagungsleiterin Ulrike Grosse-Röthig, man werde den Antrag im Landesvorstand beraten. Möglicherweise wird darüber aber eher der Awo-Kreisverband Erfurt zu befinden haben. Denn der hat Möller in den AJS-Aufsichtsrat entsandt.