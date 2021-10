Thüringer AWO-Skandal Gericht weist Kündigungsklage von Ex-Manager Hack ab

Dieser formale Fehler war laut Justiz nicht der erste in dem Verfahren. Hack hatte seine Klage zunächst beim Arbeitsgericht Erfurt eingelegt. Dieses hatte den Fall an das Landgericht Erfurt verwiesen. Als Geschäftsführer einer GmbH sei Hack nicht als Angestellter zu betrachten, so die Begründung des Arbeitsgerichts. Relevant sei daher in seinem Fall nicht das Arbeitsrecht, sondern das Gesellschafts- und Aktienrecht.