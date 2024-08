Die Mehrheit der Azubis in der Hotel- und Gastronomie-Branche in Thüringen kommen aus dem Ausland. Das teilte der Branchenverband Dehoga zum Start des neuen Ausbildungsjahrs für rund 450 Lehrlinge am Montag mit. Die ausländischen Lehrlinge kommen aus insgesamt 33 Nationen, darunter Indien, Thailand Marokko oder Vietnam.