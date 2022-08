Das Infrastrukturministerium kündigte an, eine Arbeitsgruppe einzuberufen etwa mit Vertretern der Wirtschaft und der Verkehrsbetriebe, um über die Zukunft des Azubi-Tickets zu sprechen.

Wirtschaftsvertreter der Industrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern in Thüringen fordern schon länger, die Finanzierung des Tickets langfristig abzusichern.

In diesem Jahr nutzen in Thüringen rund 12.000 Auszubildende das Ticket. Sie können für 60 Euro im Monat fast in ganz Thüringen mit Bussen und Nahverkehrszügen fahren. Nur im Landkreis Greiz hat das Ticket keine Gültigkeit.