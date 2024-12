Für ihn ist wichtig, dass er schon als Kind an die großen Maschinen ranwollte. "Und ich habe dieses Interesse nie verloren wie vielleicht andere in der Pubertät." Weyrich steht auf, während sein Kollege die neue Getriebeteile am Kran heranschweben lässt. Einen Moment später versinkt das eben noch frisch lackierte Teil in der Achskonstruktion. Der junge Mann ist direkt mit dem Akkuschrauber parat. Anschließend müssen alle Schrauben über Kreuz festgezogen werden.