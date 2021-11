Im 30. Jahr des Klassik-Festivals sind 47 Programmpunkte in zwölf Thüringer Städten sowie virtuell geplant. Unter dem Motto "Die Welt übersetzen" findet das Festival vom 8. April 2022 bis 1. Mai 2022 statt. Damit stellen die Veranstalter den Bezug zu 500 Jahren Bibelübersetzung Martin Luthers her. Künstler aus dem In- und Ausland werden Werke von Jan Sebastian Bach in unterschiedlichster Form neu zugänglich machen. So wird es Bachs Musik in Gebärdensprache oder auch in einem Schaufenster in Erfurt geben.