Idyllisch am Waldrand, mitten im Grünen liegt das Waldbad Rückersdorf. 2013 wollte die Gemeinde das Freibad aus Kostengründen schließen, seitdem kümmert sich ein Verein um den Betrieb. 46 Mitglieder übernehmen alles, was anliegt. Von den Vorbereitungen bis zum Betrieb des Bades in der Sommerzeit, vom Schwimmmeister, über den Kiosk bis zum Sonnenschirm- und Liegen-Verleih. Es gibt ein 25-Meter-Schwimmbecken und seit 2019 auch ein Kinderbecken zum Planschen. Rund 20.000 Euro hat der Verein dafür investiert, aus Spenden und Einnahmen, sagt der Vereinsvorsitzende Sebastian Brandt.

Das Terrassenbad in Unterweißbach im Schwarzatal (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) - dazu gehören eine Liegewiese in Terrassenform, ein (knapp) 50 Meter langes Schwimmbecken, ein Kinderbecken, Spielplatz, Kiosk, Minigolf und Volleyballfeld - und "unser Prunkstück, die Riesenrutsche", sagt Bürgermeister Steffen Günther.

Auf 75 Metern Länge schlängelt sie sich durch das Tal. Gebaut wurde sie Mitte der 90er-Jahre vom Thüringer Rennrodler Hans Rinn. Vor einigen Jahren wurde die Rutsche saniert. Bis heute ist sie der Anziehungspunkt für Kinder und Familien im Schwarzatal. Das Freibad am Leben zu erhalten, sei eine Herzenssache, und bei klammen Haushaltskassen eine "enorme Anstrengung", sagt der Bürgermeister. Am Leben erhält das Freibad auch ein Team aus langjährigen Mitarbeitern, einige sind schon seit Jahrzehnten dabei.

So wie Schwimmmeister Andreas Böhme. Er fährt in der Saison jeden Tag von Ilmenau nach Unterweißbad, um am Beckenrand zu stehen, manchmal sogar mit dem Fahrrad. "Weil das so ein schönes Bad ist, ganz wunderbar", schwärmt er. Mit Mitte, Ende 60 denkt er eigentlich an den Ruhestand. Doch dafür müsste sich erstmal ein Nachfolger finden, sagt Falk Wachsmut vom Bauhof in Unterweißbach: "Uns fehlt der Nachwuchs. Wir haben das Problem, dass wir keinen Schwimmmeister finden."