Versteckt mitten im Wald, am Rand von Schmiedefeld, liegt ein ganz besonderes Freibad: das Schmiedefelder Waldbad. Nur über einen geschotterten Forstweg erreichbar, eröffnet sich den Besuchern dort eine idyllische Oase - umgeben von hohen Bäumen und mit einer großzügigen Liegewiese am Hang.

Das Bad wird von einer Quelle gespeist, was das Wasser besonders frisch macht - auch an heißen Sommertagen. In diesem Jahr feiert das Waldbad seinen 100. Geburtstag. Betrieben wird es mit viel Engagement und Herzblut vom Verein der Schmiedefelder Waldbadfreunde.