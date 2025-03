Trotzdem versuche man, vieles möglich zu machen. "Wir arbeiten mit Wechselsystem. Dass nicht jemand immer in der Nachtschicht arbeitet." Aber etliche Betriebe, auch in Thüringen, hätten schlicht keinen Nachfolger mehr gefunden und aufgegeben - nicht nur wegen Arbeitskräften, sondern auch aus anderen Gründen. Wobei sie dann mitunter durch die Filiale einer Bäckerei-Kette ersetzt wurden.

Einig sind sich Gewerkschaft und Unternehmerin in Sachen Teilzeit . Die NGG schreibt: "Theoretisch ist anzunehmen, dass die Erhöhung der Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten Potenziale zur Erweiterung der verfügbaren Arbeitskraft bietet. Die Ergebnisse der Befragung deuten jedoch darauf hin, dass die Potenziale unter den derzeitigen Arbeitsbedingungen allenfalls gering sind. Nur acht Prozent aller Befragten wünschen sich eine Aufstockung der Arbeitszeit. Zudem haben 87 Prozent der Teilzeitbeschäftigten angegeben , dass sie auf persönlichen Wunsch oder aus familiären Gründen in Teilzeit arbeiten."

In der steigt der Ausländeranteil massiv an, auch in den Thüringer Ballungszentren. "Zum Beispiel mit Vietnamesen. Bei uns im Betrieb noch nicht. Aber es wird mehr", sagt Brandt. Bei Auszubildenden liegt der Ausländeranteil bundesweit bei knapp unter einem Viertel. "Ohne Migranten wäre das Bäckereihandwerk komplett am Boden", sagt Jens Löbel, Chef der Gewerkschaft NGG in Thüringen.