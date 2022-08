Thüringens Bäcker geben die Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie und Personal nur zögerlich an die Verbraucher weiter. Stefan Lobenstein, Präsident der Handwerkskammer Erfurt, sagte MDR THÜRINGEN, die Betriebe hätten Sorge, ihre Kunden zu verprellen. Die Preise würden daher von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich angehoben. Auch bei gleichen Produkten gebe es dadurch unterschiedliche Preise.

Laut dem Sömmerdaer Bäckermeister Wolfgang Süpke haben sich die Preise für Energie mittlerweile fast verdoppelt. Die Kosten für Rohstoffe seien um 30 Prozent gestiegen. Er habe daher in diesem Jahr die Verkaufspreise in seinen Läden schon um insgesamt zehn Prozent anheben müssen. Wenn ab 1. Oktober der Mindestlohn von zwölf Euro gelte, müsse er die Preise noch einmal erhöhen. Süpke wisse nicht, ob die Kunden das mittragen würden. Mit Einführung des höheren Mindestlohns sei er gezwungen, auch die Gehälter der Fachkräfte anzuheben. Es gehe auch darum, Fachkräfte zu halten. Der Bäckermeister betreibt 14 Backfilialen in Thüringen. Er beschäftigt nach eigenen Angaben rund 80 Mitarbeiter.