Die Bürgermeister der Thüringer Bäderorte zeigen nur verhaltene Freude über Gelder vom Land - so das Fazit bei der Jahrestagung der Bäder-Vertreter in Jena. Die Landesregierung plant, für dieses Jahr, 15 Millionen Euro für Hallenbäder auszugeben. Die Kommunen hatten das Doppelte gefordert.

"Es ist ein kleiner Tag der Freude, aber die Kuh ist noch nicht vom Eis", sagte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade. Denn die Zusage, dass Gelder fließen, ist an Auflagen gebunden. So muss der Arbeitskreis Thüringer Bäder, in dem alle 40 kommunalen Bäder organisiert sind , beraten, welches Bad wieviel aus dem Landestopf bekommen soll.