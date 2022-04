Die hohen Preise für Gas, Strom und Öl belasten in Thüringen auch die großen Freizeitbäder und Thermen. Das ergab eine Umfrage von MDR THÜRINGEN. Ob das Galaxsea in Jena, das Sonnebad in Sonneberg, das Saalemaxx in Rudolstadt oder andere Häuser: Alle erklärten, die stark gestiegenen Kosten seien deutlich spürbar - trotz teils noch älterer und günstigere Energie-Lieferverträge.