Zwischen den Parks in Worbis und am Possen gibt es seit Jahren eine Zusammenarbeit. Positiv für die Bären sei diese, heißt es von beiden Seiten – wenig Kritik also am Possen aus Worbis. Insgesamt, so schätzt der deutsche Tierschutzbund, leben derzeit gut 150 Bären in deutschen Zoos, Tier- und Freizeitparks – zum Teil immer noch unter schlechten Bedingungen, etwa in zu kleinen Gehegen. Auch Sabrina Schröder vom Worbiser Bärenpark bezweifelt, dass in Zoos und anderen Parks das Wohl der Tiere immer im Vordergrund steht. "Wenn Tiere Minikäfige haben, dann sieht man schon, dass die Tiere sehr starke Verhaltensstörungen entwickeln."