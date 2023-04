Umwelt Aufforstung: Tausende neue Bäume für Thüringen

Thüringen wird durch eine Kampagne der Thüringer Tourismus GmbH um 4.500 Bäume reicher. Im Herbst sollen die Pflanzen an zwei ausgewählten Standorten in die Erde gebracht werden. Unabhängig davon gab es am Wochenende zwei weitere Baumpflanzaktionen in Masserberg und in Eisenach.