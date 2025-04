Der hochschulpolitische Sprecher der Linken, Christian Schaft, spricht von einer unbefriedigenden Situation. Die Zahl der Anträge auf Bafög sei von 10.000 auf 20.000 gestiegen. Das liege an der hohen Zahl der Studierenden der Internationalen Hochschule (IU). Sie hatte 2021 ihren Sitz von Bad Honnef nach Erfurt verlagert. Um dem Plus an Anträgen gerecht zu werden, hatte das Bildungsministerium nach eigenen Angaben bereits das Personal aufgestockt. Weiteres Personal sei geplant.