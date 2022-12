170.000 Euro sind in die erste Planungsstufe geflossen, den Plan für die größten Linien des Landes. Weitere Kosten ließen sich noch nicht genau festmachen, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Aber man treibe das Projekt voran. "Wenn wir wollen, dass die Menschen auf den Öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, dann müssen wir das Angebot auch entsprechend gestalten", sagt die Ministerin. 165 Millionen Fahrgäste nutzten Angebote des Nahverkehrs auf Schiene und Straße im letzten Vor-Corona-Jahr 2019. Wenn es nach Karawanskij geht, sollen es 2030 doppelt so viele sein. Ein zuverlässiger Takt mit gesicherten Anschlüssen auch über die Grenzen von Kreisen oder Städten hinweg gehört dazu - und die Schwierigkeiten haben auch kreisübergreifende Verkehrsverbünde längst nicht überall gelöst.

Die bisherigen Planspiele haben bereits zu der Erkenntnis geführt, dass es zusätzliche Punkte geben muss, an denen die Linien aufeinandertreffen. Zum Beispiel am Bahnhof Rennsteig oberhalb von Ilmenau, der heute kaum angefahren wird - aber künftig Knotenpunkt sein soll. Dafür müsste dort und auch an anderen potenziellen Knoten die Infrastruktur ausgebaut werden. "Und Infrastruktur ist immer teuer", räumt auch die Ministerin ein. Man sei dran, dass der Bund sich stärker an der Finanzierung beteiligt. Auch wenn Land und Kreise ihre Investitionen erhöhen - ohne Hilfe aus Berlin sei das kaum zu stemmen. "Und die Finanzierung muss klar sein, sonst ist das alles nicht umsetzbar", sagt auch Reinhard Schieck von der Verkehrsgemeinschaft Werra-Hainich. Es sei klar, das sich das verbesserte Angebot nicht von allein trage. Die Kreise und auch das Land müssten geduldig sein, bis die Verbesserungen angekommen seien und häufiger genutzt würden. Und auch an anderen Stellen seien "noch dicke Bretter zu bohren".