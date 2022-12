Mit Einführung des neuen Fahrplans kommt es auch zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis beziehungsweise Suhl zu einzelnen Änderungen. Von Montag bis Freitag wird am Abend die Taktlücke um 21 Uhr geschlossen - aus Richtung Wernshausen/Schmalkalden kommt die RB 81180 um 20.46 Uhr in Zella-Mehlis an und fährt 21.06 Uhr in Zella-Mehlis in Richtung Schmalkalden/Wernshausen ab.



Durchgehend von Wernshausen über Zella-Mehlis nach Suhl verkehren neu die Züge um 07.00 Uhr, 09.00 Uhr und 11.00 Uhr ab Wernshausen (nur an Werktagen außer Samstag). In der Gegenrichtung beginnen die Züge 07.59 Uhr, 10.01 Uhr und 12.01 Uhr in Suhl und verkehren über Zella-Mehlis nach Wernshausen (ebenfalls nur an Werktagen außer Samstag).



Am Wochenende ändert sich der Fahrplan zwischen Wernshausen und Zella-Mehlis grundlegend. Die Züge verkehren an diesen Tagen jeweils um eine Stunde versetzt zum bisherigen Fahrplan (Stundentausch). Aufgrund der Fahrplanänderungen auf der Strecke Erfurt - Meiningen könnten so, so die Sprecherin, die Anschlüsse in Zella-Mehlis in Richtung Erfurt und Meiningen gesichert werden.