Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, gibt es einen Ersatzfahrplan auf mehreren Linien im Freistaat. Dieser gilt zunächst für die ersten beiden Streiktage im Personenverkehr am 2. und 3. September. Für die folgenden Streiktage kündigte das Unternehmen Aktualisierungen mit einem Vorlauf von zwei Tagen an. Die Streiks sollen nach Angaben der GDL bis zum 7. September, 2 Uhr, dauern - im Güterverkehr legen die Lokführer schon am Mittwoch die Arbeit nieder.